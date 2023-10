Premier League 2023-24: मैनचेस्टर सिटी के हालैंड ने किया धमाल, 2 गोल दागे, मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से करारी शिकस्त दी, 24 अंक के साथ तीसरे पायदान पर

Highlights यूनाइटेड की चार मैचों में पहली हार है और 15 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है। टोटेनहम हॉटस्पर से दो अंक पीछे है। पेप गार्डियोला की टीम 24 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

Premier League 2023-24: मैनचेस्टर सिटी के एर्लिंग हालैंड ने ओल्ड ट्रैफर्ड में कमाल किया। पहले दो गोल दागे और प्रीमियर लीग डर्बी में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से करारी शिकस्त दी। पेप गार्डियोला की टीम 24 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। टोटेनहम हॉटस्पर से दो अंक पीछे है। यूनाइटेड की चार मैचों में पहली हार है और 15 अंकों के साथ आठवें स्थान पर है।

