Asian Para Games: विजेता खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी, दिए टिप्स, देखें वीडियो

Highlights भारत ने एशियन पैरा गेम्स में जीते 111 मेडल भारत ने इस पैरा गेम्स में 303 एथलीटों को भेजा था जिसमें 191 पुरुष और 112 महिलाएं थी

Asian Para Games: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीदिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 1 नवंबर को एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से मिले। इस दौरान अपने बीच पीएम को पाकर सभी मेडल विजेता खिलाड़ी बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। पीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि, आप देश के लिए भारत से बाहर चीन में खेल रहे थे। लेकिन मैं यहां बैठकर हर पल आपके प्रयासों और आत्मविश्वास को जी रहा था।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, "You were outside India, playing in China...Every second, I was living your efforts and confidence sitting here. The way you all have made the country proud is absolutely unprecedented..." pic.twitter.com/SRNc7cdHrs