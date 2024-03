PKL 2024 Winner: सेमीफाइनल में पटना पाइरेट्स को हराया, हरियाणा स्टीलर्स को फाइनल में मात देकर पुणेरी पल्टन पहली बार चैंपियन

Highlights पुनेरी पलटन ने 28-25 की सनसनीखेज जीत हासिल की। पुनेरी पलटन ने शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा स्टीलर्स के रेडर को एक न चलने दी।

PKL 2024 Winner: पुणेरी पलटन ने शानदार खेल का नजारा पेश करते हुए शुक्रवार को पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पुणेरी पलटन ने तीन बार की विजेता पटना पाइरेट्स को 37-21 से हराकर प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के फाइनल में जगह बनाई थी। एक ऐसा मुकाबला, जो कबड्डी प्रेमियों की यादों में बसा रहेगा। पुणेरी पलटन ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ जीत हासिल की और अपनी पहली चैंपियनशिप जीत दर्ज की। हैदराबाद के गाचीबोवली में जीएमसी बालयोगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 मार्च को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। पुनेरी पलटन ने 28-25 की सनसनीखेज जीत हासिल की। पुनेरी पलटन ने शानदार प्रदर्शन किया। हरियाणा स्टीलर्स के रेडर को एक न चलने दी।

फाइनल प्रो कबड्डी 2024 पुरस्कार विजेताः

फाइनल के गेम चेंजर: गौरव खत्री (पुणेरी पल्टन) - 50,000 रुपये

फाइनल मूवमेंट खिलाड़ीः पंकज मोहिते (पुणेरी पल्टन) - 50,000 रुपये

विजेता पुनेरी पलटनः 3 करोड़ रुपये

उपविजेता हरियाणा स्टीलर्सः 1.80 करोड़ रुपये

सेमीफाइनल में हारः

जयपुर पिंक पैंथर्सः 90 लाख रुपये

पटना पाइरेट्सः 90 लाख रुपये

एलिमिनेटर में हारः

गुजरात जायंट्सः 45 लाख रुपये

दबंग दिल्ली केसीः 45 लाख रुपये।

वीवो पीकेएल 2024 के सीजन 10 में पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों की सूचीः

सबसे मूल्यवान खिलाड़ीः असलम मुस्तफा इनामदार, पुनेरी पल्टन, 20 लाख

रेडर ऑफ द सीजनः आशु मलिक, दबंग दिल्ली केसी, 15 लाख

सीज़न के डिफेंडरः मोहम्मदरेज़ा चियानेह, पुनेरी पलटन, 15 लाख

युवा खिलाड़ीः योगेश, दबंग दिल्ली केसी, 08 लाख

English summary :

PKL 2024 Winner Puneri Paltan Clinch Maiden Pro Kabaddi Title Thrilling Victory Over Haryana Steelers Season 10 Winning Team, Prize Money and Awards

Web Title: PKL 2024 Winner Puneri Paltan Clinch Maiden Pro Kabaddi Title Thrilling Victory Over Haryana Steelers Season 10 Winning Team, Prize Money and Awards