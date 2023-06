Paris Saint Germain 2023: पीएसजी के लिए 32 गोल किए और 35 गोल में मदद की, दर्शकों की ‘हूटिंग’ के बीच आखिरी मैच खेला लियोनेल मेसी, देखें वीडियो

Highlights पीएसजी के समर्थकों ने मेसी के प्रति किसी तरह का सम्मान नहीं दिखाया। उद्घोषक ने जब इस स्टार खिलाड़ी के नाम की घोषणा की तो दर्शकों ने उनकी ‘हूटिंग’ की। कुछ मिनट बाद मेसी ने मुस्कुराते हुए अपने तीन बच्चों के साथ मैदान पर प्रवेश किया।

Paris Saint Germain 2023: अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनेल मेसी ने दर्शकों की ‘हूटिंग’ के बीच पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) की तरफ से अपना आखिरी मैच खेला। फ्रांसीसी लीग का खिताब पहले ही अपने नाम पर सुनिश्चित कर चुके पीएसजी को अपने आखिरी मैच में क्लेरमोंट से 3-2 से हार का सामना करना पड़ा।

Our Parisians warming up with a special t-shirt. ❤️💙#ÁnimoSergioRicopic.twitter.com/MNJgmvJINZ — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 3, 2023

Paris Saint-Germain would like to warmly thank the seven-time Ballon d'Or, winner of a Trophée des Champions and two French championship titles wearing the Red & Blue colors.#MerciMessi 🔴🔵 pic.twitter.com/VrHxb5lCHM — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 3, 2023

पीएसजी के समर्थकों ने मेसी के प्रति किसी तरह का सम्मान नहीं दिखाया तथा जब उद्घोषक ने जब इस स्टार खिलाड़ी के नाम की घोषणा की तो दर्शकों ने उनकी ‘हूटिंग’ की। इसके कुछ मिनट बाद मेसी ने मुस्कुराते हुए अपने तीन बच्चों के साथ मैदान पर प्रवेश किया।

उन्होंने बाद में पीएसजी की वेबसाइट से कहा,‘‘ मैं इन दो साल के लिए क्लब, पेरिस शहर और उसके लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।’’ मेसी के रहते हुए पीएसजी ने इन दो सत्रों में दो बार फ्रांसीसी लीग और फ्रांसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब जीते।

मेसी ने इस बीच क्लब की तरफ से सभी प्रतियोगिताओं में 32 गोल किए और 35 गोल करने में मदद की। अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान ने पीएसजी के साथ अपने अनुबंध को आगे नहीं बढ़ाया। उनके अब सऊदी अरब में खेलने की संभावना है।

The (almost) complete Paris Saint-Germain family!



We think about you a lot, Sergio Rico. ❤️💙#ÁnimoSergioRicopic.twitter.com/g94mueWARp — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 3, 2023

Web Title: Paris Saint Germain 2023 Lionel Messi Scored 32 goals and assisted 35 goals for PSG played last match 'hooting' audience watch video