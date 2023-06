Paris Saint-Germain 2023: मेसी की मदद से पीएसजी ने जीता था रिकॉर्ड 11वां खिताब, कोच गैल्टर ने कहा-दिग्गज खिलाड़ी क्लब से होंगे अलग, शनिवार को खेलेंगे अंतिम मैच!

Highlights इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कोचिंग देने का सौभाग्य मिला। पार्स डेस प्रिंसेस में यह उनका आखिरी मैच होगा। मुझे उम्मीद है कि उनका गर्मजोशी से स्वागत होगा।

Paris Saint-Germain 2023: फ्रांस की शीर्ष घरेलू फुटबॉल लीग की टीम पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) के कोच क्रिस्टोफ गैल्टर ने गुरुवार को कहा कि दिग्गज लियोनेल मेसी इस सत्र के आखिरी से क्लब से अलग हो जाएंगे।

मेसी पिछले दो साल से इस क्लब के साथ है। गैल्टर ने शनिवार को क्लेरमोंट के खिलाफ खेले जाने वाले पीएसजी मैच से पहले कहा कि पार्स डेस प्रिंसेस में यह मेसी का आखिरी मैच होगा। गैल्टर ने कहा, ‘‘ मुझे फुटबॉल के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को कोचिंग देने का सौभाग्य मिला। पार्स डेस प्रिंसेस में यह उनका आखिरी मैच होगा और मुझे उम्मीद है कि उनका गर्मजोशी से स्वागत होगा।’’

पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने लियोनेल मेसी के गोल की मदद से स्ट्रासबर्ग के खिलाफ मैच 1-1 से ड्रॉ खेलकर रिकॉर्ड 11वीं बार फ्रांसीसी फुटबॉल लीग का खिताब जीता था। इस जीत से पीएसजी के 37 मैचों में 85 अंक हो गए हैं और वह दूसरे स्थान पर काबिज लेंस से चार अंक आगे हो गया है। लेंस के 37 मैचों में 81 अंक हैं और अब केवल एक दौर के मैच होने बाकी है।

मेसी ने 59वें मिनट में काइलियन एम्बाप्पे के पास पर गोल करके पीएसजी को बढ़त दिलाई। पीएसजी के पूर्व स्ट्राइकर केविन गामेरो ने 79वें मिनट में स्ट्रासबर्ग की तरफ से बराबरी का गोल दागा। मेसी का यह यूरोप में लीग मैचों में 496वां गोल था और इस तरह से उन्होंने यूरोप की शीर्ष पांच लीग में सर्वाधिक गोल करने के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा।

