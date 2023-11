Paris Olympics 2024 quota: ईरान के गोलशानी को 6-0 से हराकर भारत को तीरंदाजी में पहला पेरिस ओलंपिक कोटा, रजत पदक जीतकर इस खिलाड़ी ने किया धमाल

Highlights सेमीफाइनल में ईरान के मोहम्मदहोसैन गोलशानी असल को 6-0 से हराया। चीनी ताइपे के लिन ज़िह सियांग से 5-6 से हार गए और रजत पदक जीता। कोच सोनम शेरिंग भूटिया के साथ कोरिया के किम तीरंदाजी स्कूल जाएंगे।

Paris Olympics 2024 quota: धीरज बोमादेवरा ने कमाल कर दिया। भारत को पहला टिकट कटाया। धीरज ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए पुरुष रिकर्व में भारत का पहला तीरंदाजी कोटा हासिल किया। उन्होंने शनिवार को बैंकॉक में तीरंदाजी कॉन्टिनेंटल क्वालीफाइंग टूर्नामेंट (एसीक्यूटी) सेमीफाइनल में ईरान के मोहम्मद हुसैन गोलशानी को 6-0 से हराया।

India to the @Olympics 🇮🇳💥🇮🇳💥🇮🇳

Diraj Bommadevara secures first @Paris2024 quota place for his country after an absolute win in Bangkok. #ArcheryAsia#ArcheryInParis#archery@india_archerypic.twitter.com/hliEUp3H6N