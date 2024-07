Paris Olympics 2024: पेरिस ओलंपिक के बाद पीएम मोदी को घर का बना "चूरमा" खिलाएंगे गोल्ड मेडलिस्ट, इस खिलाड़ी ने किया वादा, देखें वीडियो

Highlights Paris Olympics 2024: पीएम मोदी ने जमकर बातचीत की। Paris Olympics 2024: गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। Paris Olympics 2024: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

Paris Olympics 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत के पेरिस ओलंपिक 2024 दल के साथ बातचीत की और उन्हें अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया। पीएम मोदी ने अपने आवास पर दल के साथ बातचीत की, जबकि कुछ एथलीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा शामिल थे। पीएम मोदी ने जमकर बातचीत की। उन्होंने यह कहकर उन्हें प्रेरित किया कि पदक हासिल करने के बाद वह उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे।

#WATCH | Delhi: During his interaction with the Indian contingent heading for the Paris Olympics, Prime Minister Narendra Modi says "...You are in the mood to go (for Olympics) and win and I am in the mood to welcome you when you return after winning. I try to keep meeting the… pic.twitter.com/EJsuvXJXeQ — ANI (@ANI) July 5, 2024

पीएम मोदी ने उन्हें देश के तिरंगे को ऊंचा उठाने का लक्ष्य अपने दिल में रखने के लिए प्रोत्साहित किया, चाहे उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों। पीएम मोदी ने कुछ नवोदित खिलाड़ियों जैसे रमिता जिंदल (एयर राइफल शूटिंग), रीतिका हुडा (कुश्ती), अंतिम पंघाल (कुश्ती), निखत ज़रीन (मुक्केबाजी) आदि के साथ बातचीत की। स्टार एथलीट नीरज ने पीएम मोदी से वादा किया कि वह कुछ घर लाएंगे।

#WATCH | Delhi: During his interaction with the Indian contingent heading for the Paris Olympics, Prime Minister Narendra Modi says "...We are going to play, we are going for our best performance. Olympics is also a very big field for learning... There are many opportunities to… pic.twitter.com/KjaQUk0nVv — ANI (@ANI) July 5, 2024

ओलंपिक से शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री से मिलूंगा और घर से बना "चूरमा" खिलाऊंगा। आपको मैं मां के हाथ का बना चूरमा दूंगा। नीरज ने कहा कि जर्मनी में प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है। मैं चोट के डर के कारण कम खेल रहा हूं। मैं चोट मुक्त रहने की कोशिश कर रहा हूं। हाल ही में फिनलैंड में एक कार्यक्रम (पावो नूरमी गेम्स) में मुझे स्वर्ण पदक मिला।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with ace badminton player and two-time Olympic medalist, PV Sindhu says, "I am going to represent India for the third time in the Olympics. I won a Silver medal in 2016 and in 2020, I won a Bronze medal. I hope to change the colour… pic.twitter.com/SnBIoLfaM1 — ANI (@ANI) July 5, 2024

अनुभवी शटलर सिंधु ने कहा कि वह इस बार स्वर्ण पदक हासिल करना चाहती हैं और पदक जीत की हैट्रिक लगाना चाहती हैं। उन्होंने कहा, "यह मेरा तीसरा ओलंपिक है। 2016 में अपने पदार्पण पर मुझे रजत मिला, फिर टोक्यो में कांस्य। मुझे उम्मीद है कि इस बार पदक का रंग बदल जाएगा। मुझे इस बार अनुभव मिला, लेकिन ओलंपिक कभी आसान नहीं होता।"

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi interacts with the athletes of the Indian contingent who are going to represent the country for the first time in the Paris Olympics. pic.twitter.com/pQlI2FpuYq — ANI (@ANI) July 5, 2024

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with Olympic gold medallist javelin thrower Neeraj Chopra, ahead of his participation in the Paris Olympics. pic.twitter.com/53BqgjMZKv — ANI (@ANI) July 5, 2024

#WATCH | Delhi: During his interaction with the Indian contingent heading for the Paris Olympics, PM Modi says "This time also we have tried to do something new for the convenience of the players. We have tried to activate the Indian community there a bit so that they connect… pic.twitter.com/RFDiJwqENL — ANI (@ANI) July 5, 2024

पेरिस ओलंपिक 2024 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और 11 अगस्त को समाप्त होगा। भारत 2020 टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीता था। जिसमें एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं। ओलंपिक 2036 की मेजबानी की भारत की दावेदारी कामयाब रहने को लेकर आश्वस्त प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से इस दावे को मजबूत करने के लिए व्यवस्थाओं का अनुभव साझा करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक जा रहे खिलाड़ियों से व्यक्तिगत और आनलाइन बातचीत में कहा कि उनके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी 2036 ओलंपिक की मेजबानी का दावा मजबूत करने में काम आयेगी । प्रधानमंत्री ने कहा ,‘‘भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करें। इससे भी बड़ा माहौल बनता है और हम प्रयास कर रहे हैं।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi interacted with the Indian contingent heading for the Paris Olympics, yesterday. pic.twitter.com/u9EYjf5YLK — ANI (@ANI) July 5, 2024

बुनियादी ढांचा तैयार करने पर विशेषज्ञ काम कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा ,‘मैं ओलंपिक से पहले नहीं लेकिन बाद में वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने का आपसे आग्रह करूंगा । आप लोग भी खेल के बाद वहां व्यवस्थायें क्या हैं , उसे देखें । खिलाड़ियों से जो इनपुट मिलेगा , वह 2036 के लिये काम आयेगा।

आप यह देखकर आयेंगे तो हमें बहुत सुविधा होगी।’’ पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच खेले जाएंगे। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तोक्यो ओलंपिक में रहा है जिसमें भालाफेंक में नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक स्वर्ण समेत सात पदक जीते। भारत के 100 से अधिक खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिएक्वालीफाई किया है जिसमें 21 निशानेबाज हैं।

English summary :

Paris Olympics 2024 live update Neeraj Chopra promises PM Modi home-made "churma" treat after Olympics see 15 video haryana

Web Title: Paris Olympics 2024 live update Neeraj Chopra promises PM Modi home-made "churma" treat after Olympics see 15 video haryana