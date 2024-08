"नौकरी अच्छी है, लेकिन...": ओलंपिक कांस्य विजेता सरबजोत सिंह ने ठुकराया हरियाणा सरकार का यह प्रस्ताव, जानें क्यों?

चंडीगढ़: मनु भाकर के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले भारत के निशानेबाज सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन से प्रसिद्धि पाई। घर लौटने पर, सरबजोत को हरियाणा सरकार ने नौकरी की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। जबकि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कई एथलीट अपनी यात्रा में समर्थन और वित्तीय सहायता की कमी की शिकायत करते हैं, सरबजोत को नहीं लगता कि यह उनके लिए सरकारी नौकरी लेने का सही समय है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया है।

सरबजोत ने बताया कि हालांकि उनका परिवार उन्हें अच्छी नौकरी करते हुए देखना चाहता है, लेकिन फिलहाल शूटिंग उनकी पहली प्राथमिकता है। सरबजोत ने संवाददाताओं से कहा, "नौकरी अच्छी है, लेकिन मैं अभी इसे नहीं लूंगा। मैं पहले अपनी शूटिंग पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा, "मेरा परिवार भी मुझसे अच्छी नौकरी करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं शूटिंग करना चाहता हूं। मैं अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं अभी नौकरी नहीं कर सकता।" सरबजोत और मनु ने मिलकर पेरिस खेलों में ओलंपिक मिश्रित टीम का कांस्य पदक जीता, लेकिन तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद सरबजोत की उच्चतम स्तर पर सफलता की प्यास नहीं बुझी।

सरबजोत ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, "मुझे अभी अपना मुख्य लक्ष्य हासिल करना है। उम्मीद है कि मैं 2028 में अपना मुख्य लक्ष्य पूरा कर लूंगा। मैं अपनी निजी डायरी में लिखता था कि मैं पेरिस में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। हालांकि, मुझे अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। मैं 2028 में स्वर्ण पदक जीतना चाहता हूं।"

