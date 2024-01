WATCH: टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने अपनी धारा प्रवाह चीनी भाषा से पत्रकारों को किया आश्चर्यचकित, कई भाषाओं में है पकड़

Highlights सर्बियाई दिग्गज ने इस तथ्य पर अधिकार जताया कि वह बहुभाषी होने में बहुत अच्छे हैं जोकोविच वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड कप में सर्बिया के लिए खेल रहे हैं वह आगामी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की तैयारी कर रहे हैं

नई दिल्ली: सर्बियाई लॉन टेनिस के दिग्गज नोवाक जोवोकिच ने एटीपी टूर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी धारा प्रवाह चीनी भाषा से पत्रकारों को अवाक कर दिया। जोकोविच वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड कप में सर्बिया के लिए खेल रहे हैं। वह आगामी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की तैयारी कर रहे हैं और संभावित रूप से अपना 25वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतेंगे।

चीन देश और चीनी लोगों के बीच उनकी धूमधाम और लोकप्रियता को देखते हुए, एक पत्रकार द्वारा सर्बियाई से अपने चीनी प्रशंसकों को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए कहने के बाद जोकोविच ने धारा प्रवाह चीनी भाषा बोली, जिस पर वहां मौजूद पत्रकार और साथी खिलाड़ी हंसने लगे।

Novak Djokovic speaks perfect Chinese to a journalist who asked him to say “Happy New Year”



He ends up saying that & much more. 😂



Fluent in 11 languages. Wow.



pic.twitter.com/51SMHPMW69