Novak Breaks Roger Record: फेडरर का एक और रिकॉर्ड टूटा, जोकोविच ने मारी बाजी, एटीपी रैंकिंग इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर-1

Highlights फेडरर जून 2018 में जब आखिरी दिन रैंकिंग में शीर्ष पर थे तब वह जोकोविच से छोटे थे। जोकोविच को शीर्ष पर कुल 420 सप्ताह हो गए जबकि फेडरर 310 सप्ताह तक नंबर एक पर थे। फेडरर के नाम 20 और रफेल नडाल के नाम 22 खिताब हैं।

Novak Breaks Roger Record: टेनिस जगत में रिकॉर्ड की बारिश हो रही है। दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी रोजर फेडरर को रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहा है। नोवाक जोकोविच आधिकारिक तौर पर एटीपी रैंकिंग के इतिहास में सबसे उम्रदराज विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। यह रिकॉर्ड पहले महान प्रतिद्वंद्वियों में से एक रोजर फेडरर के नाम था। 24 मेजर के साथ ओपन युग में सबसे सम्मानित पुरुष टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के जोकोविच 36 साल और 321 दिन के हैं। जोकोविच अगले महीने 37 वर्ष के हो जायेंगे। फेडरर जून 2018 में जब आखिरी दिन रैंकिंग में शीर्ष पर थे तब वह जोकोविच से छोटे थे।

🚨 RECORD-BREAKER 🚨



At 36 years and 321 days old, Novak Djokovic has officially broken Roger Federer's record as the oldest No. 1 in PIF ATP Rankings history.#PIF | #ATPRankings | #Partner