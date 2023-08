AFC चैंपियंस लीग में दिखेगा नेमार का जलवा, भारत में खेलने के लिए तैयार ब्राजील के स्टार फुटबॉलर

Highlights पहली बार कोई विश्व स्तरीय खिलाड़ी भारत आएगा और प्रतिस्पर्धी महाद्वीपीय क्लब मैच खेलेगा नेमार के क्लब अल हिलाल और मुंबई सिटी एफसी को एएफसी चैंपियंस लीग वेस्ट ड्रॉ के एक ही ग्रुप में रखा गया है अक्टूबर या नवंबर में नेमार की भारत यात्रा की संभावित तारीख की उम्मीद कर सकते हैं

नई दिल्ली: ब्राजील के स्टार आगामी सीज़न में मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ खेलने के लिए भारत आएंगे और यह एक बड़ा मुकाबला होगा क्योंकि नेमार का मौजूदा क्लब अल हिलाल एएफसी चैंपियंस लीग में आइलैंडर्स का सामना करेगा। यह पहली बार होगा जब नेमार भारत का दौरा करेंगे और पहली बार कोई विश्व स्तरीय खिलाड़ी भारत आएगा और प्रतिस्पर्धी महाद्वीपीय क्लब मैच खेलेगा।

नेमार के क्लब अल हिलाल और मुंबई सिटी एफसी को एएफसी चैंपियंस लीग वेस्ट ड्रॉ के एक ही ग्रुप में रखा गया है। अल हिलाल पॉट 1 में थी और मुंबई सिटी पॉट 3 में थी, जबकि अब दोनों क्लबों ने खुद को अगले सीज़न एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप डी में पाया है।

नेमार के अलावा और भी कई फुटबॉल सितारे होंगे जो मुंबई आएंगे. सेविला से अनुबंधित मोरक्को के गोलकीपर यासीन बौनोउ आएंगे, जबकि कालिदो कौलीबली, रूबेन नेव्स, सर्गेज मिलिनकोविक-सैविक और मैल्कॉम भी भारत में अल हिलाल के लिए खेलने के लिए आने वाले हैं।

We're LIVE from the AFC House, Kuala Lampur! 🤩



Follow this thread for more updates from the #ACL Group Stage Draw 👇#IslandersInAsia#MumbaiCity #AamchiCity 🔵 pic.twitter.com/QBDCNE4bpo