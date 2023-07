नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लॉजेन डायमंड लीग जीती, लगातार दूसरा शीर्ष स्थान हासिल किया

Highlights नीरज चोपड़ा ने लॉजेन में पहला स्थान हासिल करके लगातार दूसरी डायमंड लीग जीती। नीरज के 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास ने उन्हें शीर्ष स्थान हासिल करने में मदद की। नीरज ने अपने पहले प्रयास में बिना किसी अंक के शुरुआत की।

नई दिल्ली: नीरज चोपड़ा ने लॉजेन में पहला स्थान हासिल करके लगातार दूसरी डायमंड लीग जीती। नीरज के 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास ने उन्हें शीर्ष स्थान हासिल करने में मदद की। नीरज ने अपने पहले प्रयास में बिना किसी अंक के शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 83.52 मीटर की दूरी तक थ्रो किया। हालाँकि, यह 85.04 मीटर का तीसरा प्रयास था जो उन्हें स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर ले गया।

शीर्ष पर पहुंचने के लिए 87.66 मीटर फेंकने से पहले नीरज ने अपने चौथे प्रयास में एक और अंक नहीं हासिल किया। नीरज को जर्मनी के जूलियन वेबर से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जिन्होंने पहले प्रयास में 86.20 मीटर थ्रो के बाद शुरुआती बढ़त ले ली और अपने अंतिम प्रयास में 87.03 मीटर थ्रो करके भारतीय से आगे निकलने के करीब भी आ गए।

In the final round 👏



He left it late, but @Neeraj_chopra1 🇮🇳 found the strength in his final attempt, throwing 87.66m to seal the win 💪



📸 @matthewquine#DiamondLeague 💎 #LausanneDL 🇨🇭 #Indiapic.twitter.com/XqfcRSQ8EJ