Neeraj Chopra Asian Games: 88.88 मीटर के साथ स्वर्ण, भाला फेंक में चोपड़ा ने किया कमाल, जेना को रजत, देखें वीडियो

Neeraj Chopra Asian Games: भारत के नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेलों की भालाफेंक स्पर्धा में स्वर्ण और किशोर जेना ने रजत पदक जीत लिया है। चोपड़ा ने 88.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कब्जा किया है। चोपड़ा ने एथलेटिक्स में सभी पदक जीत लिए! 2018 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खिताब जीते।

टोक्यो ओलंपिक ने अभूतपूर्व गौरव और स्वर्ण पदक दिलाया। 2022 में डायमंड लीग का ताज और 2023 में विश्व खिताब के साथ अपनी ट्रॉफी पूरी की। 2023 में हांगझू खेलों में चोपड़ा जीत हासिल कर विपक्षी खिलाड़ी को चेतावनी दे दी। चोपड़ा लगातार गोल्ड अपनी झोली में डाल रहे हैं।

ओलंपिक और विश्व चैम्पियन नीरज चोपड़ा ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए इस सत्र का अपना सर्वश्रेष्ठ 88 . 88 मीटर का थ्रो फेंककर एशियाई खेलों की भालाफेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि किशोर जेना ने 87 . 54 मीटर के साथ रजत पदक हासिल किया।

भालाफेंक स्पर्धा में मुकाबला दोनों भारतीयों के ही बीच था और जेना ने एक समय 86 .77 मीटर के अपने तीसरे थ्रो के साथ बढ़त भी बना ली थी लेकिन पिछली बार के चैम्पियन चोपड़ा ने अपने चौथे थ्रो पर 88 . 88 मीटर फेंककर फिर बढ़त बना ली।

चोपड़ा ने 82.38 , 84.49, 88.88 और 80 . 80 मीटर के थ्रो फेंके। उनका तीसरा और छठा थ्रो फाउल रहा । वहीं जेना ने 81.26, 79.76, 86.77 और 87.54 के थ्रो फेंके । उनका पांचवां और छठा थ्रो फाउल रहा। जापान के डीन रौड्रिक गेंकी ने 82 . 68 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता।

