Arjuna Award: शमी सहित 16 अन्य खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया अर्जुन पुरस्कार, देखें वीडियो

Highlights ओजस प्रवीण देवताले को भी अर्जुन पुरस्कार मिला। भारत टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। शमी ने वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया था।

Arjuna Award: दिल्ली में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी को पुरस्तकार दिया गया। मोहम्मद शमी और को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अर्जुन पुरस्कार मिला। ओजस प्रवीण देवताले को भी अर्जुन पुरस्कार मिला।

#WATCH | Delhi: Mohammed Shami received the Arjuna Award from President Droupadi Murmu at the National Sports Awards. pic.twitter.com/znIqdjf0qS — ANI (@ANI) January 9, 2024

भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहुंचे। बैडमिंटन खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी को 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया।

उन्होंने 2023 में एशियाई खेलों में अपना और बैडमिंटन में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप और इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब भी जीता। यह पुरुष जोड़ी वर्तमान में मलेशिया ओपन सुपर 1000 में खेल रही है और इसलिए समारोह में शामिल नहीं हुई।

हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में आम तौर पर 29 अगस्त को होने वाले खेल पुरस्कार समारोह को पिछले साल 23 सितंबर से आठ अक्टूबर तक हुए हांगझोउ एशियाई खेलों के कारण स्थगित कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन में समारोह में 26 खिलाड़ियों और पैरा खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

VIDEO | Cricketer @MdShami11 receives Arjuna Award from President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan, Delhi.@rashtrapatibhvnpic.twitter.com/agDi8Vy7CD — Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2024

पिछले साल दुनिया की नंबर एक जोड़ी बनने वाले चिराग और सात्विक की नजरें पेरिस ओलंपिक पर टिकी हैं। फिलहाल दूसरी विश्व रैंकिंग पर काबिज इस जोड़ी का इस साल होने वाले पेरिस खेलों के लिए क्वालीफाई करना लगभग तय है। टखने की चोट से उबर रहे शमी सम्मान हासिल करने के लिए समारोह में मौजूद थे।

उन्होंने पिछले साल एकदिवसीय विश्व कप में सात मैच में 24 विकेट चटकाए थे और भारत को फाइनल में जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। शमी ने सोमवार रात को खेल मंत्रालय द्वारा इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं के लिए आयोजित समारोह के दौरान कहा, ‘‘मेरा लक्ष्य जहां तक संभव हो खुद को फिट रखना है क्योंकि अगले दो टूर्नामेंट और श्रृंखलाएं बड़ी हैं।

मैं फिटनेस पर ध्यान दूंगा।’’ हाल में शतरंज ग्रैंडमास्टर बनीं आर वैशाली को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह स्टार ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद की बड़ी बहन हैं। कोनेरू हम्पी और द्रोणावल्ली हरिका के बाद ग्रैंडमास्टर बनने वाली वैशाली देश की तीसरी महिला खिलाड़ी हैं।

#WATCH | Delhi: Ojas Pravin Deotale received the Arjuna Award from President Droupadi Murmu at the National Sports Awards. pic.twitter.com/o8kj1t2pRv — ANI (@ANI) January 9, 2024

युवा स्टार पिस्टल निशानेबाज 19 वर्षीय ईशा सिंह भी जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालीफायर में हिस्सा लेने के कारण समारोह के लिए नहीं पहुंच सकीं। उन्होंने सोमवार को 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत और टीम स्वर्ण जीतकर पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया।

इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए अन्य दिग्गज खिलाड़ियों में पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन और पिछले साल सीनियर चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता पहलवान अंतिम पंघाल, पिछले साल विश्व चैंपियनशिप के कांस्य विजेता मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन और पैरा तीरंदाज शीतल देवी शामिल थे।

VIDEO | President Droupadi Murmu presents National Sports and Adventure Awards 2023 at Rashtrapati Bhavan, Delhi.@rashtrapatibhvn



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/doxINfFiqS — Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2024

हांगझोउ एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली शीतल के फोकोमेलिया नामक एक दुर्लभ स्थिति के कारण दोनों हाथ नहीं हैं और वह दोनों हाथों के बिना तीरंदाजी करने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय पैरा तीरंदाज हैं। इस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में शतरंज कोच आरबी रमेश भी शामिल हैं जिन्होंने प्रज्ञानानंदा को तैयार किया है।

खेल रत्न विजेताओं को 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है जबकि अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है। 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता इस प्रकार हैं: 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार: चिराग शेट्टी और सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी (बैडमिंटन)।

#WATCH | Delhi: Para-archer Sheetal Devi received the Arjuna Award from President Droupadi Murmu at the National Sports Awards. pic.twitter.com/jwkFEd2CjH — ANI (@ANI) January 9, 2024

#WATCH | Delhi: President Droupadi Murmu confers the National Sports Awards 2023 at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/7BysauWdj7 — ANI (@ANI) January 9, 2024

अर्जुन पुरस्कार:

ओजस प्रवीण देवताले (तीरंदाजी)

अदिति गोपीचंद स्वामी (तीरंदाजी)

मुरली श्रीशंकर (एथलेटिक्स)

पारुल चौधरी (एथलेटिक्स)

मोहम्मद हुसामुद्दीन (मुक्केबाजी)

आर वैशाली (शतरंज)

मोहम्मद शमी (क्रिकेट)

अनुश अग्रवाल (घुड़सवारी)

दिव्यकृति सिंह (घुड़सवारी ड्रेसेज)

दीक्षा डागर (गोल्फ)

कृष्ण बहादुर पाठक (हॉकी)

सुशीला चानू (हॉकी)

पवन कुमार (कबड्डी)

रितु नेगी (कबड्डी)

नसरीन (खो-खो)

पिंकी (लॉन बॉल्स)

ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर (निशानेबाजी)

ईशा सिंह (निशानेबाजी)

हरिंदर पाल सिंह संधू (स्क्वाश)

अयहिका मुखर्जी (टेबल टेनिस)

सुनील कुमार (कुश्ती)

अंतिम पंघाल (कुश्ती)

नाओरेम रोशिबिना देवी (वुशु)

शीतल देवी (पैरा तीरंदाजी)

इलूरी अजय कुमार रेड्डी (दृष्टिबाधित क्रिकेट)

प्राची यादव (पैरा कैनोइंग)।

उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार (नियमित श्रेणी):

ललित कुमार (कुश्ती)

आरबी रमेश (शतरंज)

महावीर प्रसाद सैनी (पैरा एथलेटिक्स)

शिवेंद्र सिंह (हॉकी)

गणेश प्रभाकर देवरुखकर (मल्लखंभ)।

उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार (जीवन पर्यंत श्रेणी):

जसकीरत सिंह ग्रेवाल (गोल्फ)

भास्करन ई (कबड्डी)

जयंत कुमार पुशीलाल (टेबल टेनिस)।

जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार:

मंजूषा कंवर (बैडमिंटन)

विनीत कुमार शर्मा (हॉकी)

कविता सेल्वराज (कबड्डी)।

मौलाना अबुल कलाम आजाद (एमएकेए) ट्रॉफी 2023:

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर (समग्र विजेता विश्वविद्यालय)

लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब (प्रथम रनर अप)

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र (द्वितीय रनर अप)।

