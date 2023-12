Messi vs Ronaldo clash 2024: एक फरवरी को भिड़ेंगे मेस्सी और रोनाल्डो, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में 35 बार भिड़ चुके हैं दोनों दिग्गज, जानें कौन आगे

Highlights दुनिया भर के फुटबॉलप्रेमियों को जिस मुकाबले का इंतजार था। लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीमें आमने सामने होंगी। दोनों क्लब शीर्ष पर हैं और रोनाल्डो लीग में सर्वाधिक गोल कर चुके हैं।

Messi vs Ronaldo clash 2024: मेजर लीग सॉकर (एमएलएस) क्लब ने सोमवार को घोषणा कर दी है। फुटबॉल के दो दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक फरवरी 2024 को भिड़ेंगे। मेस्सी की इंटर मियामी एफसी अपने प्रीसीजन अंतरराष्ट्रीय दौरे के एक हिस्से के रूप में 2024 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अल नासर का सामना करने के लिए तैयार है।

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏



We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!



In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi