Kylian Mbappe: आठ सेकंड में गोल कर माइकल रियो के 1992 में बनाए गए रिकॉर्ड की बराबरी, देखें वीडियो

Highlights 30 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की। माइकल रियो के 1992 में बनाये गये रिकॉर्ड की बराबरी की। लिली को 7-1 से करारी शिकस्त दी।

Kylian Mbappe: फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर और हैट्रिक स्टार कायलिन एमबापे ने लिली में सिर्फ आठ सेकंड में गोल कर इतिहास कायम कर दिया। एमबापे ने आठ सेकंड में गोल करके माइकल रियो के 1992 में बनाये गये रिकॉर्ड की बराबरी की। 30 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी की।

His Highness Kylian Mbappe celebrating his GOAL with his Teammates like any other player... 😍❤️



HUMBLENESS LEVEL ❤️🙏 pic.twitter.com/ABa5YRK8bY — AZR (@AzrOrganization) August 21, 2022

⚡ 8 SECONDS ⚡



Kylian Mbappé with the fastest goal in Ligue 1 history pic.twitter.com/hNwwStjsY7 — B/R Football (@brfootball) August 21, 2022

Mbappe scored a Fastest goal in @Ligue1_ENG History by Leo Messi's Beautiful Assist.



Kylian Mbappe you need to understand you can't just hate Messi. pic.twitter.com/ue24QxvxvC — karthic 🦋 (@karthic0065) August 21, 2022

एमबापे के शुरू में किए गए इस गोल की बदौलत उनकी टीम पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने मैच में आखिर तक अपना दबदबा बनाए रखा और लिली को 7-1 से करारी शिकस्त दी। दर्शक अभी अपनी सीट पर बैठ पाते और विरोधी टीम के खिलाड़ी संभल पाते कि एमबापे ने लियोनेल मेसी के पास पर गोल दाग दिया। एमबापे ने मैच में कुल तीन गोल किये।

Kylian Mbappe, Lionel Messi and Neymar all score inside the first half for PSG 🌪 pic.twitter.com/Pik2i2U16h — GOAL (@goal) August 21, 2022

जन्मदिन पर लेवांडोवस्की के दो गोल से बार्सीलोना की सत्र की पहली जीत

अपने 34वें जन्मदिन पर दो गोल दागने वाले रॉबर्ट लेवांडोवस्की के शानदार प्रदर्शन के दम पर बार्सीलोना ने रीयाल सोशिदाद को 4 . 1 से हराकर इस सत्र में पहली जीत दर्ज की। इस जीत के बाद बार्सीलोना का सोशिदाद के खिलाफ 13 लीग मैचों का अपराजेय अभियान जारी है।

जिनमें दो ड्रॉ और 11 जीत शामिल हैं। एक अन्य मैच में विलारियाल ने एटलेटिको मैड्रिड को 2 . 0 से हराया। वहीं वालेंशिया को एथलेटिक बिलबाओ के हाथों 0 . 1 से पराजय झेलनी पड़ी। गत चैम्पियन रीयाल मैड्रिड ने शनिवार को सेल्टा विगो को 4 . 1 से हराया था।

Web Title: Kylian Mbappe Hat-trick star Ligue 1 record eight seconds Paris Saint-Germain 7-1 victory 30-year-old record goal matched Michel Rio's February 15, 1992 see video