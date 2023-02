Khelo India Winter Games 2023: 11 स्पर्धाओं में 1500 खिलाड़ी भाग लेंगे, अनुराग ठाकुर ने कहा- गुलमर्ग में होने वाला सबसे बड़ा आयोजन

Highlights देश में शीतकालीन खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। गर्मजोशी से पारंपरिक स्वागत किया गया। पूरे साल युवा खेलों, विश्वविद्यालय खेलों और शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाता है।

Khelo India Winter Games 2023: खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि गुलमर्ग में होने वाला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा जिसमें छह दिनों में 11 स्पर्धाओं में देश भर से 1500 खिलाड़ी भाग लेंगे।

ठाकुर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘ अगले छह दिनों की अवधि में 11 खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1500 से अधिक खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं। यह देश में शीतकालीन खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा।’’

Be it urban or rural areas, everyone is walking with the mantra of ' Fitness Ka Dose Aadha Ghanta Roz'. J&K admn did fabulous work. Under PM development plan, development work done -sports facilities, playgrounds & construction of indoor stadiums; it speaks volumes: Anurag Thakur pic.twitter.com/RFl1WzLyrj