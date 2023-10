kabaddi team Asian Games 2023: चार साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ!, ईरान को 33-29 से हराकर झोली में स्वर्ण, जोश में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम!

Highlights अंपायरिंग और खराब कॉल के साथ-साथ रेड को लेकर विवाद हुआ। बेहद तनावपूर्ण फाइनल में ईरान को हराकर जीत हासिल की। ईरान को 33-29 से हराकर भारत ने स्वर्ण पर कब्जा कर लिया।

kabaddi team Asian Games 2023: ईरान को 33-29 से हराकर भारत ने स्वर्ण पर कब्जा कर लिया। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों के बेहद तनावपूर्ण फाइनल में ईरान को हराकर जीत हासिल की। फ़ाइनल खराब अंपायरिंग और खराब कॉल के साथ-साथ रेड को लेकर विवाद हुआ। भारत विजयी टीम बनकर उभरा और स्वर्ण के लिए चार साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ!

