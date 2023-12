Junior Women's Hockey World Cup: भारत ने कोरिया को 3-1 से रौंदा, जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में इस स्थान पर रहा

Highlights कोरिया की तरफ से एकमात्र गोल जियुन चोई (19वें) ने किया। पहले क्वार्टर में कोरिया का दबदबा रहा। दूसरे क्वार्टर में दोनों टीम ने एक दूसरे पर दबाव बनाने का प्रयास किया।

Junior Women's Hockey World Cup: भारत ने शुरू में पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करके जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के नौवें से 12वें स्थान के क्लासिफिकेशन मैच में दक्षिण कोरिया को 3-1 से हराया। गुरुवार को खेले गए इस मैच में भारत की तरफ से रोपनी कुमारी (23वें मिनट), मुमताज खान (44वें) और अन्नू (46वें) ने गोल किए।

Indian women's hockey team came back from behind to beat South Korea (3-1) in 9th-16th classification match at FIH Hockey Women's Junior World Cup 2023.



