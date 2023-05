Italian Cup Football Tournament: इंटर मिलान ने सत्र में दूसरा खिताब जीता, फियोरेंटीना को 2-1 से हराकर इटालियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट पर किया कब्जा, इस खिलाड़ी ने दागे 2 गोल

Highlights इंटर मिलान का लक्ष्य अब चैंपियंस लीग का खिताब जीतना होगा। फाइनल में इंटर मिलान 10 जून को इस्तांबुल में मैनचेस्टर सिटी से भिड़ेगा। इटालियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता।

Italian Cup Football Tournament: लुटारो मार्टिनेज के दो गोल की मदद से इंटर मिलान ने फियोरेंटीना को 2-1 से पराजित करके इटालियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता।

मार्टिनेज ने बेनफिका और एसी मिलान के खिलाफ महत्वपूर्ण गोल करके इंटर मिलान की चैंपियंस लीग फाइनल में जगह सुरक्षित की थी। उन्होंने अपना यह शानदार प्रदर्शन जारी रखा और इंटर मिलान को इटालियन कप का महत्वपूर्ण खिताब दिलाया। इंटर मिलान का यह इस सत्र में दूसरा खिताब है।

इससे पहले उसने जनवरी में इटालियन सुपर कप का खिताब जीता था और उस मैच में भी मार्टिनेज ने गोल दागा था। इंटर मिलान का लक्ष्य अब चैंपियंस लीग का खिताब जीतना होगा जिसके फाइनल में वह 10 जून को इस्तांबुल में मैनचेस्टर सिटी से भिड़ेगा।

