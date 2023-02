ISSF Shooting World Cup 2023: स्वर्ण पदक पर निशाना, तोमर ने किया कमाल, अंक तालिका में शीर्ष पर भारत, चार स्वर्ण सहित छह पदक झटके

Highlights 22 वर्षीय तोमर ने फाइनल में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर शमिरल पर 16-2 से आसान जीत दर्ज की। रैंकिंग राउंड में 400 6.4 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। भारतीय निशानेबाज ने क्वालीफाइंग दौर में 588 अंक बनाकर पहला स्थान हासिल किया था।

ISSF Shooting World Cup 2023: ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने बुधवार को यहां आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता जिससे भारत ने इस प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा।

भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक चार स्वर्ण सहित छह पदक हासिल कर लिए हैं और उसने पदक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पिछले साल चांगवोन विश्वकप में भी स्वर्ण पदक जीतने वाले 22 वर्षीय तोमर ने फाइनल में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर शमिरल पर 16-2 से आसान जीत दर्ज की।

ISSF world Cup Stage 2 : Cairo



Aishwarya Pratap Singh Tomar won Gold medal in men’s 50m rifle 3 positions with a 16-6 victory over Alexander Schmirl (AUS)



Tomar won 4th Gold for India , overall 6th medal for India pic.twitter.com/3XqxYeBPKh