ISL 2023-24 Mumbai City FC vs Punjab FC: 2 नवंबर को मुंबई सिटी एफसी के सामने पंजाब एफसी, अंक तालिका में 11वें स्थान पर पंजाब, जानें कहां देख सकते हैं लाइव मैच

Highlights मुंबई की टीम अंक तालिका में 8 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। पंजाब की टीम को जीत के साथ खाता खोलना बाकी है। मुंबई की टीम ने 2 जीत और 2 ड्रा के साथ अच्छी स्थिति में है।

ISL 2023-24 Mumbai City FC vs Punjab FC: मुंबई सिटी एफसी और मौजूदा आई लीग चैम्पियन पंजाब एफसी के बीच मुंबई में 2 नवंबर को आमना-सामना होगा। मुंबई फुटबॉल एरीना में रात बजे से मुकाबला खेला जाएगा। जियो सिनेमा पर लाइव देख सकते हैं।

मुंबई की टीम अंक तालिका में 8 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के आगामी 2023-24 सत्र में पंजाब की टीम 2 अंक लेकर 11वें स्थान पर है। पंजाब की टीम को जीत के साथ खाता खोलना बाकी है। मुंबई की टीम ने 2 जीत और 2 ड्रा के साथ अच्छी स्थिति में है।

पंजाब एफसी आई लीग से आईएसएल में शामिल होने वाली भारत की पहली टीम है। पंजाब एफसी ने आई लीग 2022-23 के पूरे सत्र में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उसने टूर्नामेंट में दबदबा बनाया और अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था।

टीम ने बेहतरीन समर्पण और कौशल दिखाते हुए 16 मैच जीते, चार ड्रा खेले जबकि महज दो में उसे हार का सामना करना पड़ा। टीम ने कुल 45 गोल दागे। क्लब के संस्थापक सन्नी सिंह ने कहा, ‘पंजाब एफसी का आईएसएल में शामिल होना हमारे खिलाड़ियों और स्टाफ की कड़ी मेहनत और दृढ़ता दर्शाता है।’

Mumbai City FC's Head coach @DesBuckingham and Assistant coach Hiroshi Miyazawa spotted in the stands attending Chennaiyin FC's home game vs Punjab FC. Mumbai City play Punjab in 4 days time at the MFA. #AllInForChennaiyin #CFCPFC #ISL #IndianFootball pic.twitter.com/XiY8dsdJIx

पूर्व चैंपियन मुंबई सिटी एफसी ने जे. पेरेरा डियाज़ के शानदार प्रदर्शन से इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल प्रतियोगिता के मैच में नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी (एनईयूएफसी) को 2-1 से हराया। मुंबई के लिए दोनों गोल जे. पेरेरा डियाज़ ने किए। उन्होंने 25वें और 37वें मिनट में गोल दागे। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से एकमात्र गोल पार्थिब गोगोई ने 31वें मिनट में किया।

