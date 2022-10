इंडियन सुपर लीग 2022: ओडिशा एफसी ने केरल ब्लास्टर्स को 2-1 से हराया, तीन मैचों में दूसरी जीत और छह अंकों के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर

Highlights केरल ब्लास्टर्स की टीम लगातार दूसरी हार से पांचवें से नौवें स्थान पर लुढ़क गई है। केरल के तीन मैचों एक जीत से तीन अंक हैं। मैच का पहला गोल 35वें मिनट में केरल के अनुभवी लेफ्ट बैक हरमनजोत खाबरा ने किया।

Indian Super League 2022: पैड्रो मार्टिन के आखिरी क्षणों में किए गए गोल की मदद से ओडिशा एफसी ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल प्रतियोगिता में केरल ब्लास्टर्स को 2-1 से हराया। ओडिशा एफसी की यह तीन मैचों में दूसरी जीत है और वह छह अंकों के साथ तालिका में नौवें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

केरल ब्लास्टर्स की टीम लगातार दूसरी हार से पांचवें से नौवें स्थान पर लुढ़क गई है। केरल के तीन मैचों एक जीत से तीन अंक हैं। मैच का पहला गोल 35वें मिनट में केरल के अनुभवी लेफ्ट बैक हरमनजोत खाबरा ने किया।

2️⃣ Matches

3️⃣ Goals



Ivan Kaliuzhnyi has been a pivotal player for @KeralaBlasters so far this season! 🔥 (1/2)#OFCKBFC#HeroISL#LetsFootball#KeralaBlasters#IvanKalyuzhnyipic.twitter.com/agWG46iDvU