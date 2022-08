भारतीय पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने तोड़ा अपना ही विश्व रिकॉर्ड

Highlights भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने चौथी इंडियन ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुमित ने अपनी स्पर्धा में भाले को 68.62 मीटर की रिकॉर्ड दूरी तक फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।

बेंगलुरूः तोक्यो पैरालंपिक चैम्पियन भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और रजत पदक विजेता चक्का फेंक खिलाड़ी योगेश कथूनिया ने शुक्रवार को यहां श्री कांतीर्वा स्टेडियम में चल रही चौथी इंडियन ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।

New 🌏 Record

🔹️Sumit - Javelin Throw(M)- 68.62m (WR)

🔹️Yogesh- Discus Throw(M) - 48.34m (WR) pic.twitter.com/NPovMrB1UZ