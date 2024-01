India vs Japan FIH Olympic Qualifiers place playoff: पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला टीम नहीं!, हार से प्रशंसक टूटे, जापान ने 1-0 से हराया

Highlights तीसरे चौथे स्थान के मुकाबले में जापान ने 1 . 0 से हराया। पेरिस में पदक की उम्मीद कर रहे थे। जापान के लिये काना उराता ने छठे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया।

India vs Japan FIH Olympic Qualifiers place playoff: भारतीय महिला हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक के लिS क्वालीफाई करने से चूक गई, जिसे एफआईएच ओलंपिक क्वालीफायर में तीसरे चौथे स्थान के मुकाबले में जापान ने 1 . 0 से हराया। टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम की। इस हार ने प्रशंसकों के दिल तोड़ दिए

A massive effort is required in the second half.



Japan have taken the lead in the first half but anything could happen in next 30 minutes.



Half-time:

Japan 🇯🇵 1 - India 🇮🇳 0



Second half to begin soon, stay tuned.#HockeyIndia#IndiaKaGame#EnRouteToParis@CMO_Odisha… pic.twitter.com/NQqSehCV0n — Hockey India (@TheHockeyIndia) January 19, 2024

पेरिस में पदक की उम्मीद कर रहे थे। जापान के लिये काना उराता ने छठे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। यह बढ़त आखिरी मिनट तक बनी रही जबकि भारतीय टीम एक भी गोल नहीं कर सकी । भारत को मैच में नौ पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन एक पर भी गोल नहीं हो सका। अमेरिका और जर्मनी फाइनल में पहुंचकर पहले ही क्वालीफाई कर चुके हैं।

That Ishika strike to equalize in the last minute against Germany. To take the game into shootout. https://t.co/8BdhFNc87y — Hockey India (@TheHockeyIndia) January 19, 2024

