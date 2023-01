Hockey World Cup 2023: हॉकी विश्वकप में भारत का शानदार आगाज, पहले मुकाबले में स्पेन को 2-0 से हराया

Highlights भारत ने पूल डी के मैच में स्पेन को 2-0 से हराकर विजयी शुरुआत की भारतीय टीम की ओर से अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह के ने किया गोल भारतीय टीम अब विश्व कप में 48 वर्षों बाद अपने दूसरे विश्व खिताब को हासिल करना चाहेगी

Hockey World Cup 2023: पुरुष हॉकी विश्वकप 2023 में भारतीय हॉकी टीम का आगाज स्पेन के खिलाफ 2-0 से जीत के साथ हुआ है। भारतीय टीम की ओर से अमित रोहिदास और हार्दिक सिंह के गोल किए, जिसकी मदद से भारत ने पूल डी के मैच में स्पेन को 2-0 से हराकर विजयी शुरुआत की है।

उम्दा प्रदर्शन के लिए अमित रोहिदास को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही पूल डी में भारत ने दूसरा पायदान हासिल कर लिया। मुकाबले में भारत ने मैच में शुरुआत धीमी रही। शुरुआती पांच मिनटों तक स्पेन ने टीम इंडिया को काफी छकाया, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा भारत की पकड़ भी मजबूत होती रही। इसका फायदा 11वें मिनट में टीम इंडिया को मिली।

भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन उस पर गोल नहीं आ सका। अगले ही मिनट में दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस पर अमित रोहिदास ने शानदार गोल कर टीम इंडिया को 1-0 से आगे कर दिया। भारत ने 26वें मिनट में दूसरा गोल किया। हार्दिक सिंह ने चार खिलाड़ियों को छकाते हुए जबरदस्त गोल किया। उनका यह गोल लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इस विश्व कप में भारत का यह पहला फील्ड गोल है।

FIH Men's #HockeyWorldCup2023 | Goals from Amit Rohidas and Hardik Singh help India beat Spain 2-0 in their opening Pool D match to make a winning start. pic.twitter.com/wsAPFqyWlD