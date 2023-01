Hockey World Cup 2023: भारत ने जापान को 8-0 से हराकर अपने विश्वकप अभियान को किया समाप्त

Highlights भारत ने क्लासिफिकेशन मैच में जापान पर 8-0 से जीत के साथ अपने विश्व कप अभियान का अंत किया भारत के अभिषेक को उनके दो गोल के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया क्रॉसओवर मैच में, न्यूजीलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में भारत को 4-5 से हरा दिया था

Hockey World Cup 2023: भारत ने गुरुवार को क्लासिफिकेशन मैच में जापान पर 8-0 से जीत के साथ अपने विश्व कप अभियान का अंत किया। पहले हाफ में गोल रहित रहने के बाद, भारत ने तीसरे क्वार्टर में स्कोर करना शुरू किया और फिर भारतीय खिलाड़ियों को विरोधी टीम रोक नहीं सकी, जिसके चलते मेजबान हॉकी टीम ने दे दनादन एक के बाद एक 8 गोल कर डाले।

भारतीय टीम के सामने जापान का प्रदर्शन बेहद लचीला रहा, हालांकि उनके गोलकीपर ताकाशी ने संतोषजनक प्रदर्शन किया। फिर भारतीय टीम के आक्रामक खेल के आगे जापान टिक नहीं सका। भारत के अभिषेक को उनके दो गोल के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।

Hockey World Cup 2023: India beat Japan 8-0 in the classification match at Birsa Munda Stadium in Rourkela.

India finishes it off in style as they beat Japan. Here are some moments from the game.



🇯🇵JPN 0-8 IND🇮🇳#IndiaKaGame#HockeyIndia#HWC2023#StarsBecomeLegends#HockeyWorldCup#INDvsJAP@CMO_Odisha@sports_odisha@IndiaSports@Media_SAIpic.twitter.com/Vrw4iZrfQj