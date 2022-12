Hockey Women's Nations Cup 2022: महिला नेशन्स कप पर कब्जा, स्पेन को 1-0 से हराया, 2023-24 प्रो लीग में जगह पक्की की, प्रत्येक सदस्य को 2 लाख रुपये इनाम

Highlights टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए 2 लाख रुपये और सभी सहयोगी स्टाफ के लिए 1 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। भारतीय टीम जिसने इस साल की शुरुआत में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। गुरजीत कौर ने छठे मिनट में पेनल्टी कार्नर को गोल में बदला जो निर्णायक साबित हुआ।

Hockey Women's Nations Cup 2022: भारतीय महिला हॉकी टीम ने वालेंसिया में स्पेन को 1-0 से हराकर पहला एफआईएच नेशंस कप जीत लिया। पहली बार आयोजित टूर्नामेंट को जीतकर टीम ने 2023-24 प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली।

हॉकी इंडिया ने टीम के प्रत्येक सदस्य के लिए 2 लाख रुपये और सभी सहयोगी स्टाफ के लिए 1 लाख रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। भारतीय टीम जिसने इस साल की शुरुआत में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था। गुरजीत कौर ने छठे मिनट में पेनल्टी कार्नर को गोल में बदला जो निर्णायक साबित हुआ।

राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता ने आठ देशों के टूर्नामेंट में अपने अभियान का अंत लगातार पांच जीत के साथ किया। कोच यानेके शोपमैन की टीम ने सेमीफाइनल में आयरलैंड को शूटआउट में 2-1 से हराया था।

कप्तान और गोलकीपर सविता पूनिया के शानदार प्रदर्शन किया था। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट में आयरलैंड पर 2-1 की रोमांचक जीत से पहले ग्रुप चरण में चिली (3-1), जापान (2-1) और दक्षिण अफ्रीका (2-0) को हराया था।

