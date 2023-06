फ्रेंच ओपन 2023: नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को हराकर जीता 23वां ग्रैंड स्लैम, रिकॉर्ड में राफेल नडाल को भी पीछाड़ा

Highlights जोकोविच ने टेनिस कोर्ट फिलिप-चैटरियर में पुरुष एकल फाइनल में नंबर 4 सीड कैस्पर रूड को सीधे सेटों में हराया उन्होंने फाइनल में उत्साही कैस्पर रुड को सीधे 7-6 (1), 6-3, 7-5 से मात दी राफेल नडाल ने जोकोविच को ट्वीट कर दी बधाई

French Open 2023: टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने टेनिस खेल के इतिहास में एक और उपलब्धि को अपने नाम कर लिया है। रविवार को वह फ्रेंच ओपन का ताज जीतकर 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व नंबर 3, जो पुरुषों के एकल में शीर्ष स्थान पर लौटेंगे सोमवार को टेनिस कोर्ट फिलिप-चैटरियर में पुरुष एकल फाइनल में नंबर 4 सीड कैस्पर रूड को सीधे सेटों में हराया।

जोकोविच को फाइनल में उत्साही कैस्पर रुड को 7-6 (1), 6-3, 7-5 से मात देने और पुरुषों के टेनिस में कभी न खत्म होने वाली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम (GOAT) बहस में एक कदम आगे बढ़ने के लिए 3 घंटे 13 मिनट का समय लिया। इस खिताब को जीतने के बाद नोवाक जोकोविचराफेल नडाल से आगे निकल गए, जिन्होंने चोट के कारण पेरिस में अपने खिताब की रक्षा से हाथ खींच लिया था, जिन्होंने पिछले साल रोलैंड गैरोस में अपना 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था।

जोकोविच 20 साल के थे जब नडाल ने माउंट 22 पर चढ़ाई की थी, लेकिन उन्होंने पिछले साल विंबलडन और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में खिताब के साथ अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के साथ चैटरियर के क्ले-कोर्ट पर अपना तीसरा खिताब जीता था। नोवाक जोकोविच कम से कम तीन बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खेल के इतिहास में पहले व्यक्ति बने। 35 साल की उम्र में, जोकोविच ने खुद को पुरुष एकल के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया।

वह दिग्गज सेरेना विलियम्स के साथ भी बराबरी पर हैं, जिन्होंने महिला एकल में 23 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ अपने करियर का अंत किया। उपलब्धि की विशालता तब सामने आई जब सीधे सेटों में काम करने के बाद जोकोविच फूट-फूट कर रोने लगे। जोकोविच अपने करियर के सबसे भावुक पलों में से एक में अपने तौलिये में अपना सिर दफनाने से पहले अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपने बॉक्स में कोचों को गले लगाने के लिए अपने बॉक्स तक गए।

इस उपलब्धि पर राफेल नडाल ने जोकोविच को बधाई देते हुए एक ट्वीट किया और उन्हें बताया कि नंबर 23 एक संख्या थी जो कुछ साल पहले उनके सपनों से परे थी।

Many congrats on this amazing achievement @DjokerNole

23 is a number that just a few years back was imposible to think about, and you made it!

Enjoy it with your family and team! 👏🏻