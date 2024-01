FIH Women’s Olympic Qualifiers: जर्मनी ने पेनल्टी शूटआउट में हराया, पेरिस 2024 ओलंपिक क्वालीफाई करने के लिए टीम इंडिया को क्या करने की जरूरत!, कहां देखे लाइव मैच, जानिए समय

Highlights जर्मनी ने चतुष्कोणीय प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की कर ली। यूएसए ने भी प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की कर ली। कांस्य पदक मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 4-3 से हार गया था।

FIH Women’s Olympic Qualifiers: पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की भारतीय महिला हॉकी टीम की कोशिश को रांची में FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर के सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हार के बाद झटका लगा।

इस जीत के साथ जर्मनी ने चतुष्कोणीय प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की कर ली। यूएसए ने भी इस साल के अंत में होने वाली प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की कर ली, जब टीम ने शानदार वापसी करते हुए जापान को हराया, जिसके एक खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया गया था। भारत पिछले ओलंपिक खेलों में सराहनीय चौथे स्थान पर रहा और कांस्य पदक मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 4-3 से हार गया था।

A ticket to Paris is still at stake. Today we play against Japan in the 3/4 playoff in #FIHOlympicQualifiers , Ranchi 2024. Let's be the voice behind the team. #HockeyIndia #IndiaKaGame #EnRouteToParis @CMO_Odisha @FIH_Hockey @HemantSorenJMM @Media_SAI @sports_odisha pic.twitter.com/hv4raN8nkI

भारतीय महिला हॉकी टीम के पास इस साल ओलंपिक में जगह पक्की करने का आखिरी मौका बचा है। भारत को ओलंपिक में अपनी भागीदारी पक्की करने के लिए महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में जापान को हराना होगा।

We are on the final day of action here at the #FIHOlympicQualifiers , Ranchi 2024. Action begins at 10.30 AM, Live on @JioCinema and @Sports18 network. #HockeyIndia #IndiaKaGame #EnRouteToParis @CMO_Odisha @FIH_Hockey @HemantSorenJMM @Media_SAI @sports_odisha @IndiaSports pic.twitter.com/x5kbRwMbJt

हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में भारत बनाम जापान प्लेऑफ़ मैच कहाँ देख सकते हैं? महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में भारत बनाम जापान मैच शुक्रवार 19 जनवरी को रांची में खेला जाएगा। मैच 16:30 IST पर शुरू होगा और इसका सीधा प्रसारण स्पोर्ट्स18 नेटवर्क पर किया जाएगा। मैच जियो सिनेमा ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी उपलब्ध होगा।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने एफआईएच ओलंपिक क्वालीफायर के दूसरे सेमीफाइनल में जुझारू जज्बा दिखाया लेकिन इसके बावजूद पेनल्टी शूटआउट के सबसे अहम चरण में हिम्मत हारकर जर्मनी से 3-4 से पराजित हो गयी। दोनों टीमें निर्धारित समय में 2-2 की बराबरी पर रहीं जिससे मैच पेनल्टी शूटआउट में चला गया।

A 💔 in the shootout.

Our girls gave it all tonight, 2 amazing goals from the team first to take the lead by Deepika and a last minute equalizer in Q4 from Ishika.



But all is not lost yet, we still have a chance to win that ticket to Paris tomorrow.#HockeyIndia#IndiaKaGamepic.twitter.com/5jmnNdGrOT