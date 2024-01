FIH Women’s Hockey Olympic Qualifiers: न्यूजीलैंड ने इटली को 3-1 से रौंदकर पांचवां स्थान हासिल, चिली ने चेक गणराज्य को 1-0 से कूटा

Highlights इटली के लिये एकमात्र गोल इवाना पेसिना ने 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दागा। न्यूजीलैंड ने अपेक्षा के अनुरूप पहले ही मिनट से आक्रामक हॉकी खेली। न्यूजीलैंड को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर टिनान ने रिबाउंड पर गोल किया।

FIH Women’s Hockey Olympic Qualifiers: पहले तीन क्वार्टर में तीन गोल करके न्यूजीलैंड ने एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में शुक्रवार को इटली को 3- 1 से हराकर पांचवां स्थान हासिल किया। न्यूजीलैंड के लिये रोस टिनान ने सातवें मिनट में, कप्तान ओलिविया मैरी ने 10वें और हन्नाह कोटेर ने 31वें मिनट में गोल दागे।

इटली के लिये एकमात्र गोल इवाना पेसिना ने 21वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दागा। न्यूजीलैंड ने अपेक्षा के अनुरूप पहले ही मिनट से आक्रामक हॉकी खेली जिसका फायदा तीसरे मिनट में पहले पेनल्टी कॉर्नर के रूप में मिला लेकिन उस पर गोल नहीं हो सका। चार मिनट बाद न्यूजीलैंड को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला जिस पर टिनान ने रिबाउंड पर गोल किया।

At Full-time New Zealand have won the game against Italy with a score of 3-1.



New Zealand finish 5th in the tournament while Italy have to settle for 6th position.



Full-time:

Italy 🇮🇹 1 - New Zealand 🇳🇿 3

21' Pessina Ivanna (PC)



7' Tynan Rose (PC)

10' Merry Olivia

31'… pic.twitter.com/KzvJChmx45 — Hockey India (@TheHockeyIndia) January 19, 2024

तीन मिनट बाद मैरी ने फील्ड गोल करके न्यूजीलैंड की बढ़त दुगुनी कर दी। इस बीच इटली के लिये इवाना ने पेनल्टी कॉर्नर को तब्दील किया। तीसरे क्वार्टर के पहले ही मिनट में न्यूजीलैंड ने कोटेर के गोल पर बढत फिर दुगुनी कर ली।

फर्नांडो विलिग्रान के पेनल्टी स्ट्रोक पर किये गए गोल की मदद से चिली ने चेक गणराज्य को 1- 0 से हराकर एफआईएच महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में सातवां स्थान हासिल किया। चिली भले ही पेरिस ओलंपिक के लिये क्वालीफाई नहीं कर सका लेकिन विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर काबिज टीम के लिये यह जीत हौसला बढ़ाने वाली रही होगी।

यह चिली की चेक टीम पर दूसरी ही जीत है जिसे उसने पूल चरण में 6 . 0 से हराया था। पहले क्वार्टर में चिली ने लगातार दबाव बनाया लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। दूसरे क्वार्टर में हाफटाइम से तीन मिनट पहले चिली को पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिस पर विलिग्रान ने गोल किया । इसके बाद दोनों टीमों ने रक्षात्मक खेल दिखाया और गोल नहीं हो सका।

It's Full Time in the first game of the final day of #FIHOlympicQualifier Ranchi, 2024.



Chile have finished 7th and Czechia finishes 8th in the tournament.



Full-time:

Chile 🇨🇱 1 - Czechia 🇨🇿 0



Goal scorer:

27' Villagran Fernanda (PS) #FIHOlympicQualifiers#HockeyIndia… pic.twitter.com/hp6YowVz9p — Hockey India (@TheHockeyIndia) January 19, 2024

FIH Women’s Hockey Olympic Qualifiers New Zealand beats Italy 3-1 to take fifth place, Chile beats Czech Republic 1-0

