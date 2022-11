FIFA World Cup Qatar 2022: 39 साल में रचा इतिहास, विश्व कप के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने, जानें पहले नंबर पर कौन

Highlights कैमरुन के रोजर मिला से दो गोलकीपर आगे निकल गए हैं। पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2 . 0 से हराकर विश्व कप फुटबॉल प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 39 वर्ष के डिफेंडर पेपे दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए।

FIFA World Cup Qatar 2022: पुर्तगाल के पेपे ने सोमवार को उरुग्वे के खिलाफ मैदान में उतरते ही इतिहास रच दिया। फीफा विश्व कप इतिहास में दूसरे सबसे पुराने आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। 39 वर्ष के डिफेंडर पेपे दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए।

विश्व कप में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोजर मिला है, जो 1994 में 42 वर्ष की उम्र में कैमरुन के लिये खेले थे। पुर्तगाल के कोच फर्नांडो सैंटोस ने तीन परिवर्तन किए। पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई है।

Pepe is 39 years old and still putting on the captain's armband for Portugal 🇵🇹



Respect to a legend of the game 👏 pic.twitter.com/0rvH2P2Msw