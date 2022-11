फीफा विश्वकप 2022: ब्राजील टीम को बड़ा झटका, चोट के कारण अगले दो ग्रुप मैच नहीं खेल सकेंगे नेमार

Highlights नेमार अब 28 नवंबर को स्विट्जरलैंड के खिलाफ और 3 दिसंबर को कैमरून के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे हालांकि वे 3 दिसंबर से शुरू होने वाले नॉकआउट मैचों के लिए टीम में वापस आ जाएंगे नेमार को गुरुवार के मैच के दौरान टखने की चोट के कारण ग्रुप स्टेज के शेष मैचों से बाहर कर दिया गया था

FIFA World Cup 2022: कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ब्राजील की टीम को बड़ा झटका लगा है। ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार चोट के कारण अगले दो ग्रुप मैच नहीं खेल सकेंगे। उन्हें टखने पर चोट लगी है। फीफा विश्व कप के अपने पहले मैच में सर्बिया के खिलाफ 2-0 की शानदार जीत के एक दिन बाद, उनके स्टार खिलाड़ी नेमार को गुरुवार के मैच के दौरान टखने की चोट के कारण ग्रुप स्टेज के शेष मैचों से बाहर कर दिया गया था। हालांकि, नेमार के लिए टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है क्योंकि नॉकआउट मैचों में उनकी वापसी की उम्मीद है।

नेमार को मैच के बचे हुए 10 मिनट के दौरान बेंच पर आइस पैक से उपचार होते हुए देखा गया और जीत के बाद लॉकर रूम में वापस जाने के लिए लंगड़ाते हुए देखा गया। बाद में उनका टेस्ट हुआ। ब्राजील के स्टार प्लेयर का फिलहाल होटल में ही इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने की सलाह दी है।

नेमार अब 28 नवंबर को स्विट्जरलैंड के खिलाफ और 3 दिसंबर को कैमरून के खिलाफ होने वाले मैच में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन 3 दिसंबर से शुरू होने वाले नॉकआउट मैचों के लिए टीम में वापस आ जाएंगे। नेमार ने अभी तक ब्राजील के लिए कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती है। हालांकि उन्होंने ब्राजील के लिए 2013 का कन्फेडरेशन कप और 2016 के रियो डी जनेरियो खेलों में एक ओलंपिक स्वर्ण जीत चुके हैं। वह ब्राजील के लिए पेले के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए महज दो गोल पीछे हैं।

