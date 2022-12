फीफा विश्व कप: दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर ब्राजील क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, नेमार की मैदान पर दमदार वापसी

Highlights फीफा विश्व कप के राउंड 16 मुकाबले में दक्षिण कोरिया पर ब्राजील की जीत। ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को मुकाबले में 4-2 से हराया, नेमार ने भी चोट के बाद वापसी करते हुए दागा गोल। ब्राजील का मुकाबला अब क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया से होगा।

दोहा: पांच बार के चैंपियन ब्राजील ने कतर में जारी फीफा विश्व कप 2022 के राउंड-16 मुकाबले में मंगलवार देर रात दक्षिण कोरिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फुटबॉल की दुनिया में अपने दमदार कद के अनुसार प्रदर्शन करते हुए ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया।

कतर के स्टेडियम 974 में खेले गए 16 राउंड के इस मुकाबले में ब्राजील के चार गोल अलग-अलग खिलाड़ियों ने किए। खास बात ये रही है कि चोट से उबरने के बाद नेमार भी इस मैच के लिए मैदान में उतरे और पेनल्टी पर एक गोल दागा।

