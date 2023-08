FIFA Women’s World Cup 2023: बड़ी टीम महिला फुटबॉल महासमर से बाहर, जर्मनी, ब्राजील और कनाडा OUT, जानें राउंड ऑफ 16 शेड्यूल

Highlights महिला फुटबॉल का महासमर इस बार कई मायने में अनूठा है। जर्मनी, ब्राजील और कनाडा जैसे दिग्गज विश्व कप से बाहर हो गए। दो बार की विश्व कप विजेता टीम जर्मनी अपने इतिहास में पहली बार ग्रुप चरण में बाहर हो गई।

FIFA Women’s World Cup 2023: फीफा महिला विश्व कप 2023 में पहले से ही कुछ बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। शीर्ष 16 टीमों का चयन हो गया है। 20 जुलाई से 20 अगस्त, 2023 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। संस्करण पहली बार 32 टीमों के साथ खेला जा रहा है। 48 मैचों के बाद प्रत्येक समूह से दो टीमों ने 16वें राउंड में जगह बनाई, जहां अब नॉकआउट गेम होंगे।

16 teams remain. Who will lift the trophy? 🏆 pic.twitter.com/0MPIe9n3GQ

महिला विश्व कप से कौन बाहर?- न्यूजीलैंड, फिलीपींस, कनाडा, आयरलैंड, जाम्बिया, कोस्टा रिका, चीन, हैती, पुर्तगाल, वियतनाम, ब्राजील, पनामा, इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी, दक्षिण कोरिया।

5 अगस्त, 2023 स्विट्जरलैंड बनाम स्पेन, सुबह 10:30 बजे, ईडन पार्क

5 अगस्त, 2023 जापान बनाम नॉर्वे, दोपहर 1:30 बजे, स्काई स्टेडियम

6 अगस्त, 2023 नीदरलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, सुबह 7:30 बजे, एलियांज स्टेडियम

6 अगस्त, 2023 स्वीडन बनाम यूएसए, दोपहर 2:30 बजे, एएएमआई पार्क

7 अगस्त, 2023 इंग्लैंड बनाम नाइजीरिया, दोपहर 1:00 बजे, सनकॉर्प स्टेडियम

7 अगस्त, 2023 ऑस्ट्रेलिया बनाम डेनमार्क, शाम 4:00 बजे, स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया

8 अगस्त, 2023 कोलंबिया बनाम जमैका दोपहर 1:30 बजे, एएएमआई पार्क

8 अगस्त, 2023 फ्रांस बनाम मोरक्को, शाम 4:30 बजे, कूपर्स स्टेडियम

महिला फुटबॉल का महासमर इस बार कई मायने में अनूठा है और इसने खेल के वैश्विक मानचित्र में बदलाव का सूत्रपात कर दिया जब जर्मनी, ब्राजील और कनाडा जैसे दिग्गज विश्व कप से बाहर हो गए। आश्चर्यों से भरे विश्व कप में सबसे बड़ा उलटफेर तब देखा गया जब दुनिया की दूसरे नंबर की टीम और दो बार की विश्व कप विजेता टीम जर्मनी अपने इतिहास में पहली बार ग्रुप चरण में बाहर हो गई।

इसके अलावा कोपा अमेरिका चैंपियन ब्राजील और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कनाडा ने टूर्नामेंट के पहले चरण में बाहर होकर फुटबॉल के प्रशंसकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। टूर्नामेंट में मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका और जमैका ने अलग इतिहास रचते हुए नॉकआउट चरण में जगह बनाई है।

अमेरिका को वर्ष 2015 और 2019 में विश्व कप विजेता बनने के दौरान कोचिंग देने वाली जिल एलिस ने कहा,''अगर में साफ तौर पर कहूं तो मैं सच में आश्चर्यचकित हूं।'' उन्होंने कहा,'' मुझे लगता है कि जब आप अचानक जर्मनी और ब्राजील जैसी टीमों को विश्व कप से ग्रुप चरण के दौरान बाहर होते हुए देखते हो, तो मुझे नहीं लगता हम में से किसी ने ऐसा अनुमान लगाया होगा।''

Let's hear it you're ready for the knockout stages! 💥📢 #FIFAWWC pic.twitter.com/e2a0KGtvtP

दुनिया की नंबर एक टीम अमेरिका कभी भी तीसरे स्थान से नीचे नहीं रही। पूर्व चैम्पियन रही अमेरिकी टीम नॉकआउट चरण में तो पहुंच गई है लेकिन बहुत कमजोर दिख रही है।पांचवें स्थान पर काबिज फ्रांस का भी यही हाल है। महिला फुटबॉल में बढ़ती समानता ने विश्व कप के ग्रुप चरण को रोमांचक बना दिया है, जिसमें बृहस्पतिवार का दिन उलटफेर से भरा रहा।

मोरक्को ने कोलंबिया को 1-0 से हराया जबकि दक्षिण कोरिया ने जर्मनी के साथ मुकाबले को 1-1 पर ड्रा कर दिया। जर्मनी का इस मुकाबले के साथ विश्व कप का सफर समाप्त हो गया। एसोसिएटेड प्रेस ने कुछ कारकों पर नजर डाली जिससे सामने आया कि कैसे पारंपरिक दिग्गज टीमों और तेजी से खत्म हो रही कमजोर टीमों के बीच अंतर कम हो रहा है।

जमैका ने उद्घाटन मुकाबले में फ्रांस को एक भी गोल नहीं करने दिया और मैच 0-0 पर ड्रा हो गया। यही तरकीब उसने जर्मनी के खिलाफ भी लगाई। जमैका के कोच लॉर्न डोनाल्डसन ने कहा,''मुझे लगता है कि छोटे देश भी आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी यह कर सकते हैं।''

For the first time in #FIFAWWC history, three African teams have qualified for the Round of 16! 🇿🇦🇲🇦🇳🇬 pic.twitter.com/unkBFu0iNe