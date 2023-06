FIFA U-20 World Cup 2023: इजराइल ने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर किया, खिताब के प्रबल दावेदार ब्राजील को 3-2 से हराकर विश्वकप के सेमीफाइनल में, इस टीम से मुकाबला

Highlights मैच में इजराइल ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल किया। इटली ने भी कोलंबिया को 3-1 से पराजित करके अंतिम चार में जगह बना ली है। अगला मुकाबला नाइजीरिया और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

FIFA U-20 World Cup 2023: इजराइल ने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए खिताब के प्रबल दावेदार ब्राजील को 3-2 से हराकर अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सैन जुआन में खेले गए इस मैच में इजराइल ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल किया।

इजराइल ने दो पेनल्टी को भी बर्बाद किया लेकिन ब्राजील इसका फायदा नहीं उठा पाया। सेमीफाइनल में इजराइल का मुकाबला उरुग्वे और अमेरिका के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इटली ने भी कोलंबिया को 3-1 से पराजित करके अंतिम चार में जगह बना ली है।

