FIFA U-17 World Cup: जर्मनी ने पेनल्टी-शूटआउट में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, इस टीम से मुकाबला

Highlights मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर किया गया। फीफा अंडर -17 विश्व कप 2023 के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। फाइनल में जर्मनी का सामना फ्रांस और माली के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा।

FIFA U-17 World Cup: अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप अंतिम दौर में है। जर्मनी ने मंगलवार को अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर फीफा अंडर -17 विश्व कप 2023 के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर किया गया। इंडोनेशिया के सुरकार्ता के मनाहन स्टेडियम में निर्धारित समय के बाद स्कोर 3-3 से समाप्त हुआ था।

फाइनल में जर्मनी का सामना फ्रांस और माली के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इंग्लैंड और अमेरिका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। जर्मनी के पेरिस ब्रूनर ने नौवें मिनट में गोल करके खाता खोला। अर्जेंटीना के गोलकीपर जेरेमियास फ्लोरेंटाइन को हराया। अर्जेंटीना के लिए बराबरी का गोल 36वें मिनट में अगस्टिन रूबर्टो ने किया।

रूबर्टो ने पहली बार फिनिश के साथ बदल दिया। इस गोल के साथ अर्जेंटीना नंबर 9 छह गोल के साथ टूर्नामेंट का सर्वोच्च स्कोरर बन गए। रुबेर्तो को बॉक्स के अंदर गेंद मिली और उन्होंने गेंद को पकड़ने के लिए बेहतरीन संयम दिखाया। 58वें मिनट में फ्लोरेंटाइन की खराब क्लीयरेंस सीधे ब्रूनर के पास गई, जिसने गलती का फायदा उठाते हुए गेंद को नेट के अंदर दूसरी बार घुमाया, जिससे उसे बराबरी मिल गई।

