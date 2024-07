Euro 2024 Final: 2-1 से हराकर बाहर नीदरलैंड, 15 जुलाई को इंग्लैंड और स्पेन में खिताबी टक्कर, जानिए शेयडूल

Highlights Euro 2024 Final: जूड बेलिंगघम ने स्टॉपेज टाइम में बराबरी का गोल किया था। Euro 2024 Final: स्विटजरलैंड को पेनल्टी शूट आउट में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। Euro 2024 Final: इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को अंतिम 16 के मुकाबले में हराया।

Euro 2024 Final: ओली वाटकिंस ने कमाल कर दिया। स्टॉपेज टाइम में गोल कर टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। इंग्लैंड ने जर्मनी के सिग्नल इडुना पार्क में नीदरलैंड को 2-1 से हराकर 2024 यूरोपीय चैम्पियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। 15 जुलाई को इंग्लैंड का सामना स्पेन से होगा। यह पहली बार, जब थ्री लायंस ने विदेशी धरती पर किसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में फाइनल में जगह बनाई। पिछले दो मौके 1966 फीफा विश्व कप और 2020 यूरोपीय चैम्पियनशिप में पहुंचे थे। एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। इंग्लैंड के कोच जेरेथ साउथगेट ने कप्तान हैरी केन की जगह वाटकिंस को मैदान पर बुलाने का साहसिक फैसला लिया और स्टॉपेज टाइम के पहले ही मिनट में उसने गोल करके इसे सही साबित कर दिया।

यूरो 2024 के नॉकआउट चरण में इंग्लैंड के लिये जूड बेलिंगघम ने स्टॉपेज टाइम में बराबरी का गोल किया था। इंग्लैंड ने स्लोवाकिया को अंतिम 16 के मुकाबले में हराया और स्विटजरलैंड को पेनल्टी शूट आउट में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इंग्लैंड ने आखिरी बार 1966 विश्व कप में खिताबी जीत दर्ज की थी जिसके बाद से टीम कोई बड़ा खिताब नहीं जीत सकी है।

वाटकिंस इससे पहले इस बार यूरो चैम्पियनशिप में डेनमार्क के खिलाफ ग्रुप मैच में सब्स्टीट्यूट के तौर पर उतरे थे। साउथगेट ने 80वें मिनट में जब उन्हें उतारने का फैसला किया तो सभी को हैरानी हुई। लेकिन यह उनका मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इंग्लैंड पहली बार विदेश में फाइनल खेलेगा।

उसने 1966 विश्व कप वेम्बले स्टेडियम पर जीता था और यूरो 2020 फाइनल भी वहीं खेला गया था, जिसमें उसे इटली ने हराया था। नीदरलैंड के लिये 21 वर्ष के जावी सिमंस ने पहला गोल दागा। वहीं केन ने बराबरी का गोल पेनल्टी पर किया। पहली बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश में इंग्लैंड बर्लिन के ओलंपियास्टेडियन में फाइनल में स्पेन से खेलेगा।

