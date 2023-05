English Premier League: न्यूकासल ने लीसेस्टर के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला, 20 साल में पहली बार चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया

Highlights न्यकासल अभी 37 मैच में 70 अंक के साथ तीसरे स्थान पर चल रहा है। लीसेस्टर इतने ही मैच में 31 अंक के साथ बीच टीम की तालिका में 18वें स्थान पर है।

English Premier League: न्यूकासल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) में लीसेस्टर के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर 20 साल में पहली बार चैंपियन्स लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई किया। इस ड्रॉ का मतलब है कि रविवार को चेल्सी के खिलाफ सत्र के अंतिम मुकाबले में हार की स्थिति में भी टीम शीर्ष चार में बनी रहेगी।

Newcastle book their spot among Europe's best next season 🎟️ pic.twitter.com/VH2zOKxLjY