English Premier League: लिवरपूल ने लीसेस्टर को 3-0 से हराया, लगातार सातवीं जीत, अंक तालिका में पांचवें स्थान पर, देखें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 16, 2023 11:28 AM

English Premier League: लिवरपूल की तरफ से कर्टिस जोंस ने पहले दो गोल किए जबकि तीसरा गोल ट्रेंट एलेग्जेंडर आर्नोल्ड ने किया।

अंक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गया है तथा न्यूकासल और मैनचेस्टर यूनाइटेड से केवल एक अंक पीछे है।