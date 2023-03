English Premier League: शीर्ष पर चल रहे आर्सेनल की यूरोपीय खिताब जीतने की उम्मीद चकनाचूर, लिस्बन ने पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराया

Highlights मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रियाल बेटिस को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की की। यूनाइटेड ने पहले चरण का मैच 4-1 से जीता था।

English Premier League: इंग्लिश प्रीमियर लीग में शीर्ष पर चल रहे आर्सेनल की यूरोपीय खिताब जीतने की उम्मीद तब चकनाचूर हो गई जब उसकी टीम को यूरोपा लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में स्पोटिंग लिस्बन से पेनल्टी शूटआउट में हार का सामना करना पड़ा।

लिस्बन ने पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले दूसरे चरण के मैच के नियमित समय में दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर चल रही थी जिसके बाद शूटआउट का सहारा लिया गया। पहले चरण का मैच भी 2-2 से ड्रॉ रहा था।

