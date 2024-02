Davis Cup: युकी भांबरी और साकेत माइनेनी जीते, भारत ने विश्व ग्रुप एक में जगह बनाई, पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की विजयी बढ़त ली

Highlights Davis Cup: भारत ने विश्व ग्रुप एक में जगह बनाई पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 की विजयी बढ़त ली युकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने 3-0 की विजयी बढ़त दिलाई

Davis Cup: युकी भांबरी और साकेत माइनेनी ने रविवार, 4 फरवरी को इस्लामाबाद में खेले गए युगल मुकाबले में जीत के साथ भारत को प्ले ऑफ में 3-0 की विजयी बढ़त दिलाई। इस जीत के साथ ही भारतीय डेविस कप टेनिस टीम ने 60 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करते हुए विश्व ग्रुप एक में जगह सुनिश्चित की। शनिवार को 2-0 की बढ़त हासिल करने के बाद रविवार को युकी और साकेत ने मुजम्मिल मुर्तजा और अकील खान की मेजबान टीम की जोड़ी को 6-2 7-6(5) से हराकर मुकाबले में पाकिस्तान पर भारत के दबदबे को बरकरार रखा।

VIDEO | Davis Cup 2024: Indian tennis team celebrate at Islamabad Sports Complex after taking unassailable 3-0 lead against Pakistan. #DavisCuppic.twitter.com/goVGIEKD59