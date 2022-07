CWG 2022: वेटलिफ्टिंग में संकेत महादेव ने जीता रजत, राष्ट्रमंडल खेलों में पहला पदक

Highlights स्नैच और क्लीन एंड जर्क राउंड के बाद संकेत का टोटल 248 किग्रा है। मलेशिया के बिन कसदन ने अंत में शानदार प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। श्रीलंका के दिलांका इसुरू कुमारा ने 225 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता।

CWG 2022: वेटलिफ्टिंग में संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों की 55 किलो भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का खाता खोल दिया है। स्नैच और क्लीन एंड जर्क राउंड के बाद संकेत का टोटल 248 किग्रा है। सरगर महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं।

शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर के छात्र संकेत महादेव सरगर ने कमाल कर दिया। संकेत के साथियों को विश्वास था कि 21 वर्षीय खिलाड़ी पदक का प्रबल दावेदार है। महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले तीन बार के नेशनल चैंपियन हैं, जिनके पिता पान की दुकान चलाते हैं।

PM Narendra Modi congratulates Weightlifter Sanket Sargar for winning a silver medal in Men's 55 kg weightlifting in #CommonwealthGames2022

उन्होंने 248 किलो (113 और 135 किलो) वजन उठाकर रजत पदक जीता। मलेशिया के मोहम्मद अनीक ने कुल 249 किलो वजन उठाकर क्लीन एंड जर्क में खेलों का नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 107 और क्लीन एंड जर्क में 142 किलो वजन उठाया। श्रीलंका के दिलांका इसुरू कुमारा ने 225 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता।

सीडब्ल्यूजी 2022 से पहले सरगर ने कहा था, "अगर मैं स्वर्ण जीत सकता हूं, तो मुझे यकीन है कि पहचान मेरे रास्ते में आएगी। अपने पिता का समर्थन करने और मेरे लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करना मेरा सपना है।"

#CommonwealthGames | India's Sanket Mahadev Sargar wins a silver medal for India in 55 Kg weight category with a total of 248 Kg. First medal for India in #CWG22