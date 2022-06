Commonwealth Games 2022: मैरी कॉम चोट के कारण राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल से हटीं, छह बार जीत चुकी हैं विश्व चैंपियन का खिताब

Highlights ट्रायल मैच के पहले दौर में चोटिल होकर रिंग में गिर गईं मैरी कॉम इस कारण रेफरी ने नीतू को विजेता घोषित कर दिया

नई दिल्ली: भारतीय अनुभवी महिला मुक्केबाज मैरी कॉम ने चोट के कारण इस साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल से अपना नाम वापस ले लिया हैं। मैरी कॉम छह बार विश्व चैंपियन का खिताब जीत चुकी हैं। मैरी कॉम 48 किग्रा के ट्रायल के लिए पहुंची थीं, लेकिन चोट के कारण पहले दौर में ही उन्हें हटने के लिए मजबूर होना पड़ा।

मैरी कॉम पिछली बार राष्ट्रमंडल खेलों (2018) में स्वर्ण पदक जीती थीं। वो ट्रायल मैच के पहले दौर में चोटिल होकर रिंग में गिर गईं। 39 वर्षीय मुक्केबाज ने चोटिल होने के बावजूद लड़ने की हिम्मत दिखाई, लेकिन कुछ देर में उनका संतुलन बिगड़ गया और वो बाएं पैर में दर्द के कारण बैठ गईं। मैरी कॉम को रिंग से बाहर जाना पड़ा। इस कारण रेफरी ने नीतू को विजेता घोषित कर दिया।

Six-time World Champion Mary Kom has withdrawn from the ongoing Women’s Boxing Trials for the 2022 Commonwealth Games due to an injury she suffered yesterday, June 9.



(File photo) pic.twitter.com/8G5p6N9fjn