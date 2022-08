Commonwealth Games 2022: भारत को दिलाया 20वां स्वर्ण, लक्ष्य सेन ने त्जे योंग को 19-21, 21-9, 21-16 हराकर स्वर्ण पदक जीता

Highlights राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के लिए 20वां गोल्ड है। पुरुष एकल के सेमीफाइनल में 21-10, 18-21, 21-16 से जीत दर्ज की थी।

Commonwealth Games 2022: भारत के लक्ष्य सेन ने सोमवार को फाइनल में मलेशिया के त्जे योंग को 19-21, 21-9, 21-16 हराकर राष्ट्रमंडल खेलों की बैडमिंटन पुरुष एकल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत के लिए 20वां गोल्ड है।

विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेता लक्ष्य सेन और विश्व रैंकिंग में 10वें स्थान पर काबिज लक्ष्य ने सिंगापुर के जिया के खिलाफ दूसरे गेम में लय गंवा दी। उन्होंने हालांकि वापसी करते हुए पुरुष एकल के सेमीफाइनल में 21-10, 18-21, 21-16 से जीत दर्ज की थी।

#CommonwealthGames2022 | Indian badminton player Lakshya Sen beats NG Tze Yong of Malaysia 19-21 21-9 21-16 to win Men's Singles gold



With this victory, India records its 20th Gold in the #CWG2022pic.twitter.com/Eidc6zdC2d