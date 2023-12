Champions League: अंतिम 16 मैच 13 और 14 फरवरी को, पिछली बार के चैंपियन मैनचेस्टर सिटी के सामने कोपेनहेगन से, बार्सिलोना और नैपोली में टक्कर, देखें शेयडूल

Highlights पिछली बार फाइनल में पहुंचने वाले इंटर मिलान का एटलेटिको मैड्रिड से होगा। पोर्टो का आर्सेनल, पीएसवी आइंडहोवेन का बोरुसिया डॉर्टमुंड और लाजियो का बायर्न म्यूनिख से मुकाबला होगा। चैंपियंस लीग के अंतिम 16 के मैच 13 और 14 फरवरी को खेले जाएंगे।

Champions League: पिछली बार के चैंपियन मैनचेस्टर सिटी को चैंपियंस लीग फुटबाल टूर्नामेंट के अंतिम 16 में आसान ड्रॉ मिला है और उसका पहला मुकाबला कोपेनहेगन से होगा जो 2011 के बाद पहली बार इस चरण में खेलेगा। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ (यूएफा) के मुख्यालय में सोमवार को डाले गए ड्रॉ के अनुसार बार्सिलोना का सामना नैपोली से होगा।

