Champions League: आर्सनल ने लेंस को 6-0 से रौंदा, नंबर एक पर रहते अगले दौर में प्रवेश किया, 16 दिसंबर से अंतिम 16 मुकाबले, 12 टीमों की पुष्टि

Highlights अब 16 दिसंबर से शुरू होने वाले अंतिम 16 मुकाबलों के लिये 12 टीमों की पुष्टि हो चुकी है। मैनचेस्टर युनाइटेड बाहर होने की कगार पर है। मैनचेस्टर युनाइटेड ने गालाटासारे से 3 . 3 से ड्रॉ खेला।

Champions League: आर्सनल ने लेंस को 6-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष रहते हुए चैम्पियंस लीग फुटबॉल के अगले दौर में प्रवेश कर लिया, जबकि मैनचेस्टर युनाइटेड आखिरी स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर काबिज पीएसवी इंडोवेन भी ग्रुप बी से अंतिम 16 में पहुंच गई। पीएसवी ने सेविला को 3 . 2 से हराया।

Into the Champions League Last 16 as group winners ❤️ pic.twitter.com/GF2AaupUrG