Champions League 2023: एक-दूसरे को टक्कर देंगे मैनचेस्टर सिटी और रीयाल मैड्रिड, सेमीफाइनल का पहला चरण मई में, जानें दोनों टीम के बारे में

Champions League 2023: एर्लिंग हालैंड ने फिर से मैनचेस्टर सिटी की तरफ से गोल दागा, जिससे उनकी टीम ने चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया जहां उसका सामना रीयाल मैड्रिड की मजबूत टीम से होगा।

Real Madrid vs Manchester City



1st leg — 9th or 10th May at Bernabéu.

2nd leg — 16th or 17th May at Etihad.

मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न म्यूनिख के खिलाफ क्वार्टर फाइनल का दूसरा चरण 1-1 से ड्रा खेला लेकिन पहले चरण में 3-0 की दमदार जीत के कारण वह 4-1 के कुल योग से जीत दर्ज करके अंतिम चार में जगह बनाने में सफल रहा। पहला हाफ गोल रहित छूटने के बाद हालैंड ने 57वें मिनट में मैनचेस्टर सिटी को बढ़त दिलाई।

यह इस सत्र में सिटी की तरफ से उनका 48वां गोल था। बायर्न की तरफ से जोशुआ किमिच ने 83वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदला लेकिन यह टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैनचेस्टर सिटी पहली बार चैंपियंस लीग जीतने की कोशिश करेगा लेकिन इसके लिए उसे मौजूदा चैंपियन रियाल मैड्रिड की कड़ी चुनौती से पार पाना होगा।

रीयाल मैड्रिड ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में चेल्सी को 4-0 के कुल योग से पराजित किया। सेमीफाइनल का पहला चरण मई में खेला जाएगा। पिछले साल रियाल मैड्रिड ने सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 6-5 से हराया था। पहला चरण 9 या 10 मई को बर्नब्यू में और दूसरा चरण 16 या 17 मई को एतिहाद में होगा।

इंटर मिलान चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में

इंटर मिलान ने बेनफिका से क्वार्टर फाइनल के दूसरे चरण का मैच 3-3 से ड्रॉ छूटने के बावजूद चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई जहां उसका सामना शहर के अपने चिर प्रतिद्वंदी एसी मिलान से होगा।

बुधवार को खेले गए इस मैच में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया लेकिन इंटर मिलान की टीम पुर्तगाल के क्लब पर 5-3 के कुल योग से जीत दर्ज करके अंतिम चार में जगह बनाने में सफल रही। उसने क्वार्टर फाइनल के पहले चरण का मैच 2-0 से जीता था। एसी मिलान ने मंगलवार को खेले गए मैच में नैपोली को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था।

इंटर मिलान की तरफ से निकोलो बरेला ने पहला गोल किया लेकिन फ्रेड्रिक ऑर्सनेस ने हाफटाइम से कुछ देर पहले बेनफिका को बराबरी दिला दी। लुटारो मार्टिनेज और स्थानापन्न जोकिन कोरीया ने दूसरे हाफ में इंटर मिलान को 3-1 से आगे कर दिया। जब इंटर मिलान की जीत सुनिश्चित लग रही थी तब बेनफिका की तरफ से एंटोनियो सिल्वा और पेटार मूसा ने अंतिम 10 मिनट में गोल किए।

