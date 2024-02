Budget 2024: भारत के खेल बजट में कोई बदलाव नहीं, पिछले वर्ष हुआ था ₹3,397 करोड़ के रिकॉर्ड फंड का आवंटन

Highlights अपने बजटीय भाषण में वित्तमंत्री ने भारत के एथलीटों, विशेषकर शतरंज ग्रैंड मास्टर्स की प्रशंसा की उन्होंने अपने भाषण में कहा, देश को हमारे युवाओं पर गर्व है जो खेलों में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं चालू वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत खेल आवंटन को और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (1 फरवरी 2024) को अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया। अपने बजटीय भाषण में उन्होंने भारत के एथलीटों, विशेषकर शतरंज ग्रैंड मास्टर्स की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार इस वित्तीय वर्ष में खेल क्षेत्र को कितना धन आवंटित करेगी। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि सरकार ने 2024-25 के खेल बजट में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा, "देश को हमारे युवाओं पर गर्व है जो खेलों में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में अब तक की सबसे अधिक पदक तालिका उच्च आत्मविश्वास के स्तर को दर्शाती है।"

सीतारमण ने अपने अब तक के सबसे छोटे भाषण में कहा, "शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी और हमारे नंबर 1 रैंक वाले खिलाड़ी प्रगनानंद ने 2023 में मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। आज, भारत में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं, जबकि 2010 में 20 से कुछ अधिक थे।" बहरहाल, चालू वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत खेल आवंटन को और स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

