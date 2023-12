Brisbane International: मैच के दौरान आया जहरीला सांप, क्वालीफाइंग मैच में हारने से बचे पूर्व अमेरिकी ओपन चैम्पियन

Highlights खिलाड़ी और दर्शक भयभीत थे। सांप कोर्ट पर रेंग रहा था। आस्ट्रेलिया के सबसे जहरीले सांप में से एक है।

Brisbane International: पूर्व अमेरिकी ओपन चैम्पियन डोमिनिक थिएम शनिवार को ब्रिसबेन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के क्वालीफाइंग मैच के दौरान आस्ट्रेलिया के सबसे जहरीले सांप के कोर्ट पर आने से खेल रुकने के बाद जीत दर्ज करने में सफल रहे।

थिएम पहले दौर के क्वालीफाइंग मैच के दौरान 20 साल के आस्ट्रेलियाई जेम्स मैककाबे से एक सेट से पिछड़ रहे थे तभी दर्शकों ने कोर्ट के करीब एक सांप को देखा। सुरक्षाकर्मी तेजी से कोर्ट के पास पहुंचे और अंपायर को खेल रोकना पड़ा क्योंकि सांप कोर्ट पर रेंग रहा था जिससे खिलाड़ी और दर्शक भयभीत थे।

Thiem is having some serious issues in this first round Qualies match. But if the snake the fans say is … in there right next to the court gets in there it could get dramatic pic.twitter.com/Y2WuKyVi9I